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    Bursa'da mesleğini yapmadı, genç yaşında patron oldu

    Üniversiteyi bitirdikten sonra babasının “mesleğini yap” sözünü dinlemeyen kız, genç yaşında patron oldu. 23 yaşında kendine çiğ köfteci dükkanı açan genç kız, paket servise bile kendi çıkıyor.
    • 11.07.2022 - 09:54
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    Bursa'da mesleğini yapmadı, genç yaşında patron oldu

    Bursa’nın Yıldırım ilçesinde yaşayan Beyza Atalay, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Patoloji Bölümü’nü bitirdikten sonra babasının “mesleğini yap” isteğini geri çevirdi ve 23 yaşında kendine çiğ köfteci dükkanı açtı.

    Tek başına dükkan işleten genç kız, görenlerin takdirini kazanıyor.

    Şirket açmayı hedefliyor

    Hem dükkana gelen müşterileri karşılayan Atalay, hem de paket servise çıkarak sipariş dağıtıyor.

    Cesareti ve çalışkanlığıyla herkes örnek olan genç kız, ileride büyük bir şirket açmayı hedefliyor.

    Bursa da mesleğini yapmadı, genç yaşında patron oldu #1

    “Kendi işimi yapmak istemedim”

    İHA’ya konuşan Beyza Atalay, “Üniversiteyi bitirdikten sonra kendi işimi yapmak istemedim. Cesaret göstererek kendime çiğ köfteci dükkanı açtım. Burada tek başıma dükkanı işletiyorum. Görenler bu yaşta işletme açtığımı ve tek başıma işlettiğimi görünce şaşırıp sonra tebrik ediyor. İleride kendime büyük bir atölye kurmayı hedefliyorum.” dedi.

    Bursa da mesleğini yapmadı, genç yaşında patron oldu #2

    Bursa da mesleğini yapmadı, genç yaşında patron oldu #3

    Bursa da mesleğini yapmadı, genç yaşında patron oldu #4

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