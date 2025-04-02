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İHA

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde seyir halinde olan sürücü aracının açılır tavanını kapatamayınca yan koltukta oturan arkadaşı yağmurdan korunmak için farklı bir yönteme başvurdu.

Şemsiye açarak seyahat eden sürücü ve arkadaşı, yoldan geçen diğer sürücüler ve yayalar tarafından şaşkınlıkla izlendi.

ŞEMSİYELİ SÜRÜCÜ GÖRENLERİ GÜLDÜRDÜ

Bazı vatandaşlar, sürücünün bu cesur ve eğlenceli hareketine gülerek tepki verdi.

Sürücüyü görenlerin bazısı da o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.