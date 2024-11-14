Bursa'da motosiklet takası: Telefonun yanında 10 gün bedava kavurma

İHA

Bursa'da takas yoluyla gerçekleştirilen alışveriş, sosyal medyanın gündemine oturdu.

İznik ilçesinde yaşayan Mehmet Bozkurt ve Ertuğrul Temiz adlı iki arkadaş, ilginç bir pazarlığa tutuştu.

Mehmet Bozkurt, arkadaşının motosikletini almak için iPhone 13 ve bisikleti takas etmeyi önerdi.

MOTOSİKLET KARŞILIĞINDA 10 GÜN EKMEK ARASI KAVURMA

Bununla da yetinmeyen Bozkurt, bu teklife ek olarak 10 gün boyunca ekmek arası kavurma taahhüt etti.

Ertuğrul Temiz ise, motosikletine karşı iPhone 13, bisiklet ve 10 gün ekmek arası kavurma teklifini kabul etti.

MOTOSİKLETİ ALMAYI BAŞARDI

Bu sıra dışı anlaşmanın ardından Bozkurt, motosikletine kavuştu.

Şahit olanların gülümsemelerine neden olan bu anlaşma, sosyal medyada büyük ilgi çekti.