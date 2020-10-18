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    Bursa'da motosikletli şahsın, ayağıyla çöp tutma anı kamerada

    Seyir halindeki motosiklet sürücüsü, yerdeki çöpü ayağıyla aldı. O anlar, bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 18.10.2020 - 14:01
    • Güncelleme : 18.10.2020 - 14:01
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    Bursa'da motosikletli şahsın, ayağıyla çöp tutma anı kamerada

    8 Ekim’de Bursa merkez Osmangazi ilçesi Yalova Yolu Caddesi’nde motosikletiyle kırmızı ışıkta bekleyen sürücü Fatih Sezer, sol şeritte yerde çöp olduğunu gördü.

    Yeşil ışık yandığı sırada motosikletiyle hızlanıp, sol şeride geçen Sezer, yerdeki çöpü ayağıyla aldı.

    TEK AYAPIYLA KAPIP ÇÖPE ATTI

    Sezer, daha tek ayağı ile yerden aldığı çöpü yol kenarındaki bir çöp kutusuna attı.

    Bursa'da motosikletli şahsın, ayağıyla çöp tutma anı kamerada VİDEO

    KAMERAYA YANSIDI

    Sezer’in motosikletiyle seyir halindeyken ayağıyla çöpü yerden alma anı arkasındaki bir otomobilin araç kamerasıyla görüntülendi.

    Bursa da motosikletli şahsın, ayağıyla çöp tutma anı kamerada #1

    Bursa da motosikletli şahsın, ayağıyla çöp tutma anı kamerada #2

    Bursa da motosikletli şahsın, ayağıyla çöp tutma anı kamerada #3

    Bursa da motosikletli şahsın, ayağıyla çöp tutma anı kamerada #4

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