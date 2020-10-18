Seyir halindeki motosiklet sürücüsü, yerdeki çöpü ayağıyla aldı. O anlar, bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

8 Ekim’de Bursa merkez Osmangazi ilçesi Yalova Yolu Caddesi’nde motosikletiyle kırmızı ışıkta bekleyen sürücü Fatih Sezer, sol şeritte yerde çöp olduğunu gördü.

Yeşil ışık yandığı sırada motosikletiyle hızlanıp, sol şeride geçen Sezer, yerdeki çöpü ayağıyla aldı.

TEK AYAPIYLA KAPIP ÇÖPE ATTI

Sezer, daha tek ayağı ile yerden aldığı çöpü yol kenarındaki bir çöp kutusuna attı.

Bursa'da motosikletli şahsın, ayağıyla çöp tutma anı kamerada VİDEO



KAMERAYA YANSIDI

Sezer’in motosikletiyle seyir halindeyken ayağıyla çöpü yerden alma anı arkasındaki bir otomobilin araç kamerasıyla görüntülendi.













