Nesli tükenmekte olan su samuru, Bursa'nın Gemlik ilçesinde görüldü. Su samurunu cep telefonuyla kaydeden vatandaşın, 'pisi pisi' diye çağırması izleyenleri güldürdü.

Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nin sahil kesiminde vatandaşlar renkli anlara tanıklık etti.

Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilen renkli görüntülerde, soyu tehlike altında olan su samuruna rastlandı.

BALIK İLE BESLEDİLER

Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu için koruma altında tutulan su samurunu gören sahildeki vatandaşlar, su samurunu denize attığı balık ile besledi.

Bursa'da, nadir görülen su samurunu 'gel pisi pisi' diye çağırdı VİDEO



"GEL PİSİ PİSİ"

Suda hızla ilerleyen samurunu besleyen vatandaşın, "Gel pisi pisi, gel pisi pisi" demesi gülüşmelere sebep oldu. Suya dalıp çıkan su samuru daha sonra gözden kayboldu.