Bursa'da nesli tehlike altındaki Anadolu şeritli semenderi bulundu Bursa’da bir vatandaşın dikkati sonucu sulama göletinde nesli tükenmekte olan Anadolu şeritli semenderi ulundu. Semenderler, su içi bitkilerinin zengin olduğu farklı bir alana taşındı.

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İHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Dürdane Mahallesi'nde, bir vatandaşın ihbarı sonucu tarımsal ilaçlama amacıyla su çekimi yapılan gölette, Anadolu şeritli semender (Ommatotriton ophryticus) tespit edildi.

3 semender, türlerinin olduğu farklı bir alana taşındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personeli ve Herpetolog Dr. Talip Akkaya tarafından gerçekleştirilen inceleme sonucunda, türün Doğulu Kuzey Şeritli Semenderi (Kafkas şeritli semenderi) ile önce alt tür olarak kabul edildiği, ancak genetik çalışmalarla Anadolu şeritli semenderi (Ommatotriton nesterovi) olarak sınıflandırıldığı belirlendi.

Tarımsal ilaçlama tankerleriyle su alımı sırasında bulunan üç semender, aynı bölgede bulunan ve türe ait bireyleri içeren su içi bitkilerle zenginleştirilmiş farklı bir alana taşındı.

Yaşam alanları Samsun'dan itibaren tüm Kuzey Anadolu

Anadolu şeritli semenderin, Samsun’dan (Kızılırmak Deltası dahil) batıya doğru tüm Kuzey Anadolu'da yayıldığı bilgisi elde edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)