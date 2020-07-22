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- Bursa'da ölen kuşu Limon'a ağlayarak veda etti
Bursa'da ölen kuşu Limon'a ağlayarak veda etti
1,5 yıl önce alıp evinde beslediği 'Limon' isimli kuşu ölen küçük çocuğun kuşuna vedası görenleri duygulandırdı.
- DHA
- 22.07.2020 - 12:07
- Güncelleme : 22.07.2020 - 12:07
Bursa'da yaşayan 7 yaşındaki Can Özdülger, 1,5 yıl önce kuş sahiplendi.
Osmangazgazi'deki evinde beslediği muhabbet kuşu Limona sabah yem vermek isteyen Özdülger, kuşunun kendisine tepki vermediğini gördü.
YEM VERİRKEN ÖLDÜĞÜNÜ ANLADI
Hareketsiz bir şekilde yatan kuşu Limon'u hemen eline alan Özdülger, kuşunun öldüğünü anlayınca göz yaşlarına boğuldu.
Bursa'da ölen kuşu Limon'a ağlayarak veda etti - VİDEO
ANNESİ O ANLARI KAYDETTİ
Annesi, oğlunun ağladığı anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.