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    Bursa'da ölen kuşu Limon'a ağlayarak veda etti

    1,5 yıl önce alıp evinde beslediği 'Limon' isimli kuşu ölen küçük çocuğun kuşuna vedası görenleri duygulandırdı.
    • DHA
    • 22.07.2020 - 12:07
    • Güncelleme : 22.07.2020 - 12:07
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    Bursa'da ölen kuşu Limon'a ağlayarak veda etti

    Bursa'da yaşayan 7 yaşındaki Can Özdülger, 1,5 yıl önce kuş sahiplendi.

    Osmangazgazi'deki evinde beslediği muhabbet kuşu Limona sabah yem vermek isteyen Özdülger, kuşunun kendisine tepki vermediğini gördü.

    YEM VERİRKEN ÖLDÜĞÜNÜ ANLADI

    Hareketsiz bir şekilde yatan kuşu Limon'u hemen eline alan Özdülger, kuşunun öldüğünü anlayınca göz yaşlarına boğuldu.

    Bursa'da ölen kuşu Limon'a ağlayarak veda etti - VİDEO

    ANNESİ O ANLARI KAYDETTİ

    Annesi, oğlunun ağladığı anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.

    Bursa'da ölen kuşu Limon'a ağlayarak veda etti #1

    Bursa'da ölen kuşu Limon'a ağlayarak veda etti #2

    Bursa'da ölen kuşu Limon'a ağlayarak veda etti #3

    Bursa'da ölen kuşu Limon'a ağlayarak veda etti #4

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