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- Bursa'da otobana çıkan keçi, sürücülere zor anlar yaşattı
Bursa'da otobana çıkan keçi, sürücülere zor anlar yaşattı
Bursa otobanında araçlarla yarışan keçi, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İHA
- 24.08.2021 - 22:14
Bursa otobanının Görükle çıkışında yola çıkan bir keçi, sürücülere zor anlar yaşattı.
KEÇİ, OTOBANDA ARAÇLARLA YARIŞTI
Bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, keçinin araçlarla adeta yarıştığı görüldü. Sürücülerin keçiye çarpmamak için kaçmaya çalışmaları ise kameraya yansıdı.
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