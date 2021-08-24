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    Bursa'da otobana çıkan keçi, sürücülere zor anlar yaşattı

    Bursa otobanında araçlarla yarışan keçi, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 24.08.2021 - 22:14
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    Bursa'da otobana çıkan keçi, sürücülere zor anlar yaşattı

    Bursa otobanının Görükle çıkışında yola çıkan bir keçi, sürücülere zor anlar yaşattı.

    KEÇİ, OTOBANDA ARAÇLARLA YARIŞTI

    Bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, keçinin araçlarla adeta yarıştığı görüldü. Sürücülerin keçiye çarpmamak için kaçmaya çalışmaları ise kameraya yansıdı.

    Bursa'da otobana çıkan keçi, trafiği alt üst etti VİDEO

    Bursa da otobana çıkan keçi, sürücülere zor anlar yaşattı #1

    Bursa da otobana çıkan keçi, sürücülere zor anlar yaşattı #2

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