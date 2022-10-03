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    Bursa'da paraşüt tutkunu işe uçarak gitti

    Adrenalin festivaline katılan paraşüt düşkünü fabrika işçisi, yaklaşık olarak 2 bin 200 metreden atlayarak festivalde gelmesi gereken iniş noktası yerine çalıştığı fabrikanın bahçesine iniş yaptı.
    • 03.10.2022 - 10:18
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 10:53
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    Bursa'da paraşüt tutkunu işe uçarak gitti

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Enduro turları ve Yamaç Paraşütü uçuşlarının gerçekleştirildiği festival düzenlendi. Düzenlenen festivale mobilya imalat fabrikasında çalışan ve yamaç paraşütüne ilgili olan Adem Keskin de katıldı.

    2 bin 200 metre yükseklikteki uçuş alanında çeşitli hazırlıklar yapıldı ve paraşütçüler Bursa'nın eşsiz manzarası semalarına süzüldü.

    Paraşütçüler festival alanına o ise fabrikanın bahçesine indi

    Paraşütçüler festival çerçevesinde belirlenen noktaya doğru inmek için çeşitli mücadeleler verirken, Ahmet Keskin ise çalıştığı mobilya fabrikanın bahçesine inmeye karar verdi.

    O esnada molada olan mesai arkadaşları, fabrikanın üzerinde uçan paraşütçünün Keskin olduğunu fark edince bu anı ölümsüzleştirmek adına hemen telefonlarına sarıldı.

    İHA'nın haberine göre, iş yerindeki mesai arkadaşları, işçiyi havada görmesi üzerine o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

    Bursa da paraşüt tutkunu işe uçarak gitti #1

    Bursa da paraşüt tutkunu işe uçarak gitti #2

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