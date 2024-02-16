İHA
Dört ayak üzerine düşen kedilerin son vakası Bursa'da yaşandı..
Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren gözlükçüde meydana gelen olayda, soğuk havada üşüyen ve bu yüzden havalandırmadan içeri giren kedi, işletmenin tavanına bastı.
Tavandan dükkana düştü
Alçıpan tavanın çökmesiyle kedi, kendini dükkanın içinde buldu. Bir süre şok yaşayan kedi, sıcak yeri bulunca uyumaya başladı.
Sabah dükkanın açmaya gelen Mümin A., dükkanına baktığında dağınık olduğunu gördü. Kapıyı açtığında kedinin hızlıca dışarı çıktığını gören Mümin A., güvenlik kamerasına bakarak durumu anladı.
Kedinin tavandan düştüğü anlar ve sonrasında korku dolu anları anbean güvenlik kamerası ile kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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