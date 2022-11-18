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    Bursa'da şiddetli lodos: Ağaçlar devrildi

    Bursa'da şiddetli lodos hayatı felç ederken bazı ağaçlar park halindeki araçların üstüne düştü.
    • 18.11.2022 - 00:16
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 00:43
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    Bursa'da şiddetli lodos: Ağaçlar devrildi

    Akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran lodos hayatı durma noktasına getirdi.

    Bazı vatandaşlar yolda yürümekte zorluk çekerken bazı ağaçlar da park halindeki araçların üzerine devrildi.

    İtfaiye ekipleri ise devrilen ağaçları kesti.

    Ağaçlar araçların üzerine devrildi

    İHA'nın haberine göre, araç sahipleri araçlarının üzerine ağaç devrildiğini görünce şaşkına döndü.

    Bursa'da şiddetli lodos: Ağaçlar devrildi VİDEO

    Bursa da şiddetli lodos: Ağaçlar devrildi #1

    Bursa da şiddetli lodos: Ağaçlar devrildi #2


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