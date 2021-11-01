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    Bursa'da şifa ve güzel cilt isteyenler çamur banyosu yapıyor

    Doğal kaplıca sularıyla birlikte çıkan çamur, yaz ve kış fark etmeksizin ilgi görüyor. Cilt hastalıklarından muzdarip olanlar ve cildinin güzelleşmesini isteyenler çamuru vücuduna sürüyor.
    • İHA
    • 01.11.2021 - 09:36
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 10:16
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    Bursa'da şifa ve güzel cilt isteyenler çamur banyosu yapıyor

    Bursa'nın Büyükorhan ilçesinin Düğüncüler köyünde doğal kaplıca suyunun çıktığı alanda oluşan çamurlar, cilt hastalığı çekenler tarafından vücutlarına sürülüyor.

    Çamurun olduğu bölgeye gelen vatandaşlar, cilt hastalıkları konusunda çok kişiye şifa olduğuna inanılan çamurla banyo yapıyor.

    Vatandaşlar, yaz kış fark etmeden çamur dolu havuza girip, çamuru vücutlarının her yerine ve güzel bir cilde kavuşmak için yüzlerine sürüyor.

    HER BÖLGEDEN İNSANLAR AKIN EDİYOR

    Şifa dağıttığı bilinen çamur, Türkiye'nin her yerinden vatandaşları bölgeye çekiyor.

    "CİLT RAHATSIZLIĞI ÇEKENLER ŞİFA ARIYOR"

    Şifalı çamurun çok kişiye faydalı olduğunu ifade eden Düğüncüler köyü sakinleri, "Kaplıca sularının çıktığı bölgede oluşan çamur şifa dağıtıyor. Cilt rahatsızlığı çeken vatandaşlar bu çamuru vücutlarına sürüp şifa arıyor. Çok kişinin bu çamuru sürdükten sonra cilt sağlığına kavuştuğunu gördük. Çamur cilt hastalıkları için çok faydalı. Türkiye'nin her yerinden gelip burada vatandaşlar çamur banyosu yapıyor." dedi.

    Bursa da şifa ve güzel cilt isteyenler çamur banyosu yapıyor #1

    Bursa da şifa ve güzel cilt isteyenler çamur banyosu yapıyor #2

    Bursa da şifa ve güzel cilt isteyenler çamur banyosu yapıyor #3

    Bursa da şifa ve güzel cilt isteyenler çamur banyosu yapıyor #4

    Bursa da şifa ve güzel cilt isteyenler çamur banyosu yapıyor #5

    Bursa da şifa ve güzel cilt isteyenler çamur banyosu yapıyor #6

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