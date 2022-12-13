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Bursa'da su kesintisi olan ilçeler! 13 Aralık 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

Bursa'da su kesintisi olan ilçeler! 13 Aralık 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 13 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…