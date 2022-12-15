Bursa'da su kesintisi olan ilçeler! 15 Aralık 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

Bursa'da su kesintisi olan ilçeler! 15 Aralık 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 15 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu.

Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde sular kesildi?” sorusunu sormaya başladı. İşte 15 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

Bursa’da su kesintisi yaşayan bölgeler

Nilüfer İlçesi Ertuğrul Mahallesi Savcı Doğan Caddesi ile Nilüfer Caddesi arasında kalan bölge, İzmir Yolu Caddesi ile Uğur Mumcu Bulvarı arasında kalan bölge,

Osmangazi İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi Mudanya Yolu Caddesinin doğusu ile Uğur Sokak ve Vatan Caddesi arasında kalan bölgede 15 Aralık 2022 Perşembe günü saat 10:00 ile 18:00 arasında su kesintisi yaşanacaktır.