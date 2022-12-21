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    Bursa'da su kesintisi olan ilçeler! 21 Aralık 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 21 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
    • 21.12.2022 - 11:59
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    Bursa'da su kesintisi olan ilçeler! 21 Aralık 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde sular kesildi?” sorusunu sormaya başladı. İşte 21 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    Bursa’da su kesintisi yaşayan bölgeler

    Yıldırım İlçesi Güllük Mahallesi Gündüz Sokak ve civarında 21 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 11:00 ile 13:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    Osmangazi İlçesi Demirkapı Mahallesi 8. Bayır Sokak ve civarında 21 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 10:00 ile 11:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    BUSKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA

    Bursa da su kesintisi olan ilçeler! 21 Aralık 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1


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