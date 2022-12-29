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Bursa’da su kesintisi olan ilçeler! 29 Aralık BUSKİ su kesintisi sorgulama

Bursa’da su kesintisi olan ilçeler! 29 Aralık BUSKİ su kesintisi sorgulama

BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 29 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…