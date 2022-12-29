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    Bursa’da su kesintisi olan ilçeler! 29 Aralık BUSKİ su kesintisi sorgulama

    BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 29 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
    • 29.12.2022 - 10:57
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    Bursa’da su kesintisi olan ilçeler! 29 Aralık BUSKİ su kesintisi sorgulama

    BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde sular kesildi?” sorusunu sormaya başladı. İşte 29 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    Bursa’da su kesintisi yaşayan bölgeler

    Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi Karadere Sokak ve civarında 29 Aralık 2022 Perşembe günü saat 10.00 ile 11:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    Osmangazi İlçesi Kemerçeşme Mahallesi Engin Sokak ve civarında 29 Aralık 2022 Perşembe günü saat 09:30 ile 12:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    BUSKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA

    Bursa’da su kesintisi olan ilçeler! 29 Aralık BUSKİ su kesintisi sorgulama #1


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