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Bursa'da su kesintisi olan ilçeler! 4 Ocak BUSKİ arıza sorgulama

Bursa'da su kesintisi olan ilçeler! 4 Ocak BUSKİ arıza sorgulama

BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 4 Ocak 2023 su kesintisi ve arıza sorgulama…