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    Bursa'da su kesintisi olan ilçeler! 4 Ocak BUSKİ arıza sorgulama

    BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 4 Ocak 2023 su kesintisi ve arıza sorgulama…
    • 04.01.2023 - 09:59
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    Bursa'da su kesintisi olan ilçeler! 4 Ocak BUSKİ arıza sorgulama

    BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde sular kesildi?” sorusunu sormaya başladı. İşte 4 Ocak 2023 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    Bursa’da su kesintisi yaşayan bölgeler

    Osmangazi İlçesi Küçükbalıklı Mahallesi 14. Cami Sokak, 4.Can Sokak, Kadı Sokak, 1. Kibar Sokak, 2. Kutlu Sokak, Kaftan Sokak, 10. Kaya Sokak, 1. Kara Sokak, 388. Sokak, 1. Karaman Sokak, Keçiören Sokak, 3. Egemen Sokak ve civarında 4 Ocak 2023 saat 09:00 ile 30 Ocak 2023 saat 16:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    Osmangazi İlçesi Santralgaraj Mahallesi sınırları içerisinde kalan Ulubatlı Hasan Bulvarı, Merinos Cadde, Merinos Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul Caddesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Küplüpınar Mahallesi, İstanbul Caddesi, Köymen Caddesi, 24.Gül Sokak, Selvi Sokak arasında kalan cadde ve sokaklarda 4 Ocak 2023 Çarşamba günü saat 10:00 ile 18:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    BUSKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA

    Bursa da su kesintisi olan ilçeler! 4 Ocak BUSKİ arıza sorgulama #1


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