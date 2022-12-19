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Bursa'da su kesintisi yaşayacak ilçeler! 19 Aralık 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

Bursa'da su kesintisi yaşayacak ilçeler! 19 Aralık 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 19 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…