Petrol
79.42
0.48%
Euro
19.8347
0.35%
Dolar
18.6482
-0.02%
Altın
1.075
0.04%
Borsa
5307
0.00%
Bitcoin
318.070
-0.48%
BTXN Coin
6.79
-5.16%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C

    Bursa'da su kesintisi yaşayacak ilçeler! 19 Aralık 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 19 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
    • 19.12.2022 - 10:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da su kesintisi yaşayacak ilçeler! 19 Aralık 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde sular kesildi?” sorusunu sormaya başladı. İşte 19 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    Bursa’da su kesintisi yaşayan bölgeler

    Osmangazi İlçesi Çeltik Mahallesi Yeniyol Cadde civarında 19 Aralık 2022 Pazartesi günü 09:55 ile 11:55 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    BUSKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA

    Bursa da su kesintisi yaşayacak ilçeler! 19 Aralık 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1


    Tüm Dünyanın Konuştuğu Yatırım Robotu Ücretsiz!
    Advertorial

    Tüm Dünyanın Konuştuğu Yatırım Robotu Ücretsiz!

    Kırıkkale'de otomobil alt sokaktaki aracın üstüne düştü: 1 ağır yaralı
    İç Haber

    Kırıkkale'de otomobil alt sokaktaki aracın üstüne düştü: 1 ağır yaralı

    Sergey Şoygu Ukrayna'daki Rus cephelerini havadan inceledi
    Dünya

    Sergey Şoygu Ukrayna'daki Rus cephelerini havadan inceledi

    Görüş Bildir