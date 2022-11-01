Bursa’da sular ne zaman gelecek? 1 Kasım 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

Bursa’da sular ne zaman gelecek? 1 Kasım 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Bursa’da sular ne zaman gelecek? İşte 1 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu.

Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek?” sorusunu sormaya başladı. İşte 1 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

Hangi bölgelerde sular kesildi?

Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, 11 Eylül Bulvarı güneyi ile Sanlı Cadde batısı arasında kalan bölge ve Altınova Mahallesi, 11 Eylül Bulvarı güneyi ile 3. Okul Cadde arasında kalan bölgede 1 Kasım 2022 Salı günü saat 00:10 ile 23:50 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

Nilüfer İlçesi Yolçatı Mahallesi, Atatürk Caddesi ile civarında 1 Kasım 2022 Salı günü ile 5 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 09:00 ile 16:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.