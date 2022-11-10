Petrol
92.62
-0.03%
Euro
18.6187
-0.04%
Dolar
18.607
0.10%
Altın
1.022
0.44%
Borsa
4398
0.00%
Bitcoin
322.659
-7.80%
BTXN Coin
9.02
3.20%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    Bursa’da sular ne zaman gelecek? 10 Kasım 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Bursa’da sular ne zaman gelecek? İşte 10 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
    • 10.11.2022 - 09:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa’da sular ne zaman gelecek? 10 Kasım 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek?” sorusunu sormaya başladı. İşte 10 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    BUSKİ’nin sitesinde yer alan su kesintilerini öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

    BUSKİ ARIZA SORGULAMA

    Bursa’da sular ne zaman gelecek? 10 Kasım 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1


    Psikoloji profesörü Ceylan Daş'tan bir başucu kitabı
    Kitap

    Psikoloji profesörü Ceylan Daş'tan bir başucu kitabı

    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 10 Kasım 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!
    Yaşam

    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 10 Kasım 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    Advertorial

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Görüş Bildir