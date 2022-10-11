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    Bursa’da sular ne zaman gelecek? 11 Ekim 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Bursa’da sular ne zaman gelecek? İşte 11 Ekim 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
    • 11.10.2022 - 09:02
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    Bursa’da sular ne zaman gelecek? 11 Ekim 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek?” sorusunu sormaya başladı. İşte 11 Ekim 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    Hangi bölgede sular kesildi?

    Mustafakemalpaşa İlçesi Fevzidede mahallesinde  Müheahhit Firma Alt yapı Yenileme çalışması nedeniyle 11.10.2022 tarihinde 08:00 ile 15:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

    Mustafakemalpaşa İlçesi Atatürk, Barış, Yunusemre ve Cumhuriyet mahallelerinde Müheahhit Firma Alt yapı Yenileme çalışması nedeniyle 11.10.2022 tarihinde 08:00 ile 13:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken bitmesi durumunda sular erken verilecektir.

    BUSKİ ARIZA SORGULAMA


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