Bursa’da sular ne zaman gelecek? 14 Ekim 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

Bursa’da sular ne zaman gelecek? 14 Ekim 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Bursa’da sular ne zaman gelecek? İşte 14 Ekim 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu.

Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek?” sorusunu sormaya başladı. İşte 14 Ekim 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

Hangi bölgelerde sular kesildi?

BUSKİ Genel Müdürlüğü Osmangazi İlcesi Geçit Mahallesi Gündoğdu Sokak ve Otoyol arasında kalan bölge ile civarında 14.10.2022 10:00 - 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağını duyurdu. Bölge sakinlerini tedbirli olmaları için uyardı.

BUSKİ ARIZA SORGULAMA