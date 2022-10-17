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    Bursa’da sular ne zaman gelecek? 17 Ekim 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Bursa’da sular ne zaman gelecek? İşte 17 Ekim 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
    • 17.10.2022 - 09:01
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    Bursa’da sular ne zaman gelecek? 17 Ekim 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek?” sorusunu sormaya başladı. İşte 17 Ekim 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    Hangi bölgelerde sular kesildi?

    Karacabey İlçesi Gazi, Sırabademler, Yeni, Canbalı, Nasreddin, Karacaahmet, Tavşanlı, Drama, Runguçpaşa, Abdullahpaşa ve Selimiye Mahallelerinde 17 Ekim 2022 saat 08:30 ile 15:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    Akhisar Mahallesi Baycan Sokak şebeke arızası nedeniyle 17 Ekim 2022 saat 08:00 ile 11:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    BUSKİ ARIZA SORGULAMA

    Bursa’da sular ne zaman gelecek? 17 Ekim 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1


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