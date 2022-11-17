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    Bursa’da sular ne zaman gelecek? 17 Kasım 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Bursa’da sular ne zaman gelecek? İşte 17 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
    • 17.11.2022 - 08:50
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    Bursa’da sular ne zaman gelecek? 17 Kasım 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek?” sorusunu sormaya başladı. İşte 17 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    Bursa’da su kesintisi yaşayan bölgeler

    BUSKİ’nin sitesinde yer alan su kesintilerini öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

    BUSKİ ARIZA SORGULAMA

    Bursa’da sular ne zaman gelecek? 17 Kasım 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1


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