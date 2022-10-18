Bursa’da sular ne zaman gelecek? 18 Ekim 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

Bursa’da sular ne zaman gelecek? 18 Ekim 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Bursa’da sular ne zaman gelecek? İşte 18 Ekim 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu.

Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek?” sorusunu sormaya başladı. İşte 18 Ekim 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

Hangi bölgelerde sular kesildi?

Osmangazi İlçesi Ulu Mahalle Şerefli Sokak ve civarında arıza nedeniyle 18 Ekim 2022 Salı günü saat 08:00 ile 13:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

Yıldırım İlçesi Karapınar Mahallesi ve civarında 18 Ekim 2022 ve 30 Ekim 2022 tarihleri arasında 10:00 ile 16:00 saatleri arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

Yeniceköy İlçesi Ova Caddesi ve civarında 18 Ekim 2022 Salı günü saat 09:00 ile 12:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.