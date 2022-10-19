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    Bursa’da sular ne zaman gelecek? 19 Ekim 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Bursa’da sular ne zaman gelecek? İşte 19 Ekim 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
    • 19.10.2022 - 09:00
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    Bursa’da sular ne zaman gelecek? 19 Ekim 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek?” sorusunu sormaya başladı. İşte 19 Ekim 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    Hangi bölgelerde sular kesildi?

    Ozmangazi İlçesi Panayir Mahallesi sınırları içerisinde kalan 3. Pınar Cadde, 2. Derman Cadde, Pırıltı Sokak, 4. Nilüfer Cadde, 15. Karanfil Sokak ve civarında 19 Ekim 2022 Çarşamba günü saat 10:00 ile 18:00 arasında planlı su kesintisi yaşanacaktır.

    BUSKİ ARIZA SORGULAMA

    Bursa’da sular ne zaman gelecek? 19 Ekim 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1


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