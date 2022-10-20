Bursa’da sular ne zaman gelecek? 20 Ekim 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

Bursa’da sular ne zaman gelecek? 20 Ekim 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Bursa’da sular ne zaman gelecek? İşte 20 Ekim 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu.

Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek?” sorusunu sormaya başladı. İşte 20 Ekim 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

Hangi bölgelerde sular kesildi?

Nilüfer İlçesi Görükle/Dumlupınar Mahallesi 466. İsimsiz Sokak ile minibüs durakları civarı, Görükle/Balkan Mahallesi tamamı, Hasanağa/Kızılcıklı Mahallesi Toki Konutları ve civarında 20 Ekim 2022 Perşembe günü saat 10:00 ile 18:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

Nilüfer İlçesi Barış Mahallesi İcar Sokak ve civarında 20 Ekim 2022 Perşembe günü saat 05:00 ile 08:30 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi İlçesi Gaziakdemir Mahallesi 5. Nilüfer Caddesi ve civarında 20 Ekim 2022 Perşembe günü saat 06:00 ile 13:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

Yıldırım İlçesi Kaplıkaya Mahallesi’nde 20 Ekim 2022 Perşembe günü saat 06:00 ile 13:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

Mustafakemalpaşa İlçesi Yunusemre Mahallesi, Mustafakemalpaşa Küçük Sanayi Sitesi, 19. Sokak, Hamidiye Mahallesi 11. Sokak ve civarında 20 Ekim 2022 Perşembe günü saat 10:00 ile 18:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

Orhangazi İlçesi Hürriyet Mahallesi, Arapzade Mahallesi, Camiikebir Mahallesi, Tekke Mahallesi, Fatih Mahallesi, Örnekköy Mahallesi, Muradiye Mahallesi Yalova Yolu ve Çeltikçi Mahallesi altındaki bölgede 20 Ekim 2022 Perşembe günü saat 05:00 ile 21 Ekim 2022 Cuma günü saat 05:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.