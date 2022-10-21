Bursa’da sular ne zaman gelecek? 21 Ekim 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

Bursa’da sular ne zaman gelecek? 21 Ekim 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Bursa’da sular ne zaman gelecek? İşte 21 Ekim 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu.

Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek?” sorusunu sormaya başladı. İşte 21 Ekim 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

Hangi bölgelerde sular kesildi?

Karacabey İlçesi Gazi Mahallesi, Ortaokul Caddesi, Yeni Mahallesi, Karacabey Küçük Sanayi Sitesi ve civarında 21 Ekim 2022 Cuma – 21 Kasım 2022 Pazartesi günüleri arasında saat 10:00 ile 18:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

Orhangazi İlçesi Hürriyet Mahallesi, Arapzade Mahallesi, Camiikebir Mahallesi, Tekke Mahallesi, Fatih Mahallesi, Örnekköy Mahallesi, Muradiye Mahallesi, Yalova Yolu altı ile Çeltikci Mahallesi altındaki bölge ve civarında 20 Ekim 2022 Perşembe günü kesilen sular, 21 Ekim 2022 05:00’de gelecek.