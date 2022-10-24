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- Bursa’da sular ne zaman gelecek? 24 Ekim 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
Bursa’da sular ne zaman gelecek? 24 Ekim 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Bursa’da sular ne zaman gelecek? İşte 24 Ekim 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
- 24.10.2022 - 08:55
Bursa’da sular ne zaman gelecek? 24 Ekim 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.
Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu.
Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek?” sorusunu sormaya başladı. İşte 24 Ekim 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
Hangi bölgelerde sular kesildi?
Yıldırım İlçesi Karapınar Mahallesi ve civarında 18 Ekim 2022 Salı günü kesilen sular, 30 Ekim 2022 Pazar günü gelecek.
BUSKİ ARIZA SORGULAMA