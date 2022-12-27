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- Bursa'da sular ne zaman gelecek? 27 Aralık 2022 BUSKİ su kesintisi
Bursa'da sular ne zaman gelecek? 27 Aralık 2022 BUSKİ su kesintisi
BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 27 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
- 27.12.2022 - 10:03
BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.
Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu.
Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde sular kesildi?” sorusunu sormaya başladı. İşte 27 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
Bursa’da su kesintisi yaşayan bölgeler
Bursa’da su kesintisi yaşayan ilçelere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
BUSKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA