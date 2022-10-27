Bursa’da sular ne zaman gelecek? 27 Ekim 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

Bursa’da sular ne zaman gelecek? 27 Ekim 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Bursa’da sular ne zaman gelecek? İşte 27 Ekim 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu.

Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek?” sorusunu sormaya başladı. İşte 27 Ekim 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

Hangi bölgelerde sular kesildi?

Yıldırım İlçesi Hacivat Mahallesi A338 Sokak, A325 Sokak ile Hacivat Deresi arası, Ankara Yolu Caddesi ile Yakın Çevre Yolu arasında kalan bölgede 27 Ekim 2022 Perşembe günü saat 10:00 ile 20:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi İlçesi Hamitler Mahallesi Hürriyet Sokak ve civarında 27 Ekim 2022 Perşembe günü saat 04:45 ile 12:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi İlçesi Dereçavuş Mahallesi ve civarında 27 Ekim 2022 Perşembe günü saat 10:00 ile 20:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi İlçesi Akpınar Mahallesi Çevre Sokak ve civarında 27 Ekim 2022 Perşembe günü saat 02:30 ile 11:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.