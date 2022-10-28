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Bursa’da sular ne zaman gelecek? 28 Ekim 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

Bursa’da sular ne zaman gelecek? 28 Ekim 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Bursa’da sular ne zaman gelecek? İşte 28 Ekim 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…