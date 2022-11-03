Bursa’da sular ne zaman gelecek? 3 Kasım 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

Bursa’da sular ne zaman gelecek? 3 Kasım 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Bursa’da sular ne zaman gelecek? İşte 3 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu.

Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek?” sorusunu sormaya başladı. İşte 3 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

Hangi bölgelerde sular kesildi?

Nilüfer İlçesi Demirci Mahallesinde Demirci Caddesi doğusu ile Koşuyolu Caddesi ve Dinç Sokak kuzeyinde kalan bölge, Üçevler Mahallesinde Ahiska Caddesi doğusu ile Dalgıç Sokak, Üçevler Caddesi, Didem Sokak, Denetim Sokak ve Öğretmenler Caddesi batısı arasında kalan bölge, Beşevler Mahallesinde Bilginler Caddesi kuzeyi, Başarı Sokak, Bayır Sokak, Beyazıt Sokak batısı ile Ahiska Caddesi arasında kalan bölge, Küçük Sanayi Mahallesinde Ahiska Caddesi batısı ile 70., 56. ve 47. Sokak doğusu arasında kalan bölgede 3 Kasım 2022 Perşembe günü saat 00:10 ile 23:50 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi İlçesi Küçükbalıklı Mahallesi 14. Sokak, 4. Can Sokak, Kadi Sokak, 1. Kibar Sokak, 2. Kutlu Sokak, Kaftan Sokak, 10. Kaya Sokak, 1. Kara Sokak, 388. Sokak ve civarında 3 Kasım 2022 ve 20 Kasım 2022 tarihleri arasında saat 09:00 ile 16:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.