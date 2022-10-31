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    Bursa’da sular ne zaman gelecek? 31 Ekim 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Bursa’da sular ne zaman gelecek? İşte 31 Ekim 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
    • 31.10.2022 - 08:37
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    Bursa’da sular ne zaman gelecek? 31 Ekim 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek?” sorusunu sormaya başladı. İşte 31 Ekim 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    Hangi bölgelerde sular kesildi?

    Karacabey İlçesi Saadet ve Hamidiye Mahallelerinde 31 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 09:00 ile 18:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    BUSKİ ARIZA SORGULAMA

    Bursa’da sular ne zaman gelecek? 31 Ekim 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1


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