Petrol
98.75
4.31%
Euro
18.4913
1.73%
Dolar
18.5663
-0.26%
Altın
1.004
2.95%
Borsa
4217
2.72%
Bitcoin
397.011
-0.09%
BTXN Coin
10.42
-1.41%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Bursa’da sular ne zaman gelecek? 6 Kasım 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Bursa’da sular ne zaman gelecek? İşte 6 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
    • 06.11.2022 - 13:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa’da sular ne zaman gelecek? 6 Kasım 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek?” sorusunu sormaya başladı. İşte 6 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    Hangi bölgelerde sular kesildi?

    Nilüfer İlçesi Ataevler Mahallesi Emek Caddesi ve civarında 6 Kasım 2022 Pazar günü saat 12:50 ile 18:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    BUSKİ ARIZA SORGULAMA


    Afyonkarahisar’da ücret kavgası: Veteriner hekim ve tekniker darbedildi
    3. Sayfa

    Afyonkarahisar’da ücret kavgası: Veteriner hekim ve tekniker darbedildi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziray'ı hizmete açtı
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziray'ı hizmete açtı

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Görüş Bildir