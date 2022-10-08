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- Bursa’da sular ne zaman gelecek? 8 Ekim 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
Bursa’da sular ne zaman gelecek? 8 Ekim 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
BUSKİ Genel Müdürlüğü eylül ayı sonunda bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıklamıştı. Peki Bursa’da sular ne zaman gelecek? İşte 8 Ekim 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
- 08.10.2022 - 09:20
- Güncelleme : 08.10.2022 - 09:20
BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.
Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu.
Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek?” sorusunu sormaya başladı. İşte 8 Ekim 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
Yıldırım İlçesi Karapınar Mahallesi C 243 Nolu Sokak ve bölgesi
30.09.2022 - 15.10.2022 tarihleri arasında, 10:00-18:00 saatleri içerisinde su kesintisi yaşanacaktır.