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Bursa’da sular ne zaman gelecek? 9 Kasım 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

Bursa’da sular ne zaman gelecek? 9 Kasım 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Bursa’da sular ne zaman gelecek? İşte 9 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…