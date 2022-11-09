Petrol
94.86
-0.52%
Euro
18.769
0.57%
Dolar
18.602
0.43%
Altın
1.025
0.54%
Borsa
4395
0.00%
Bitcoin
345.928
-7.15%
BTXN Coin
8.84
-13.16%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Bursa’da sular ne zaman gelecek? 9 Kasım 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Bursa’da sular ne zaman gelecek? İşte 9 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
    • 09.11.2022 - 09:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa’da sular ne zaman gelecek? 9 Kasım 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek?” sorusunu sormaya başladı. İşte 9 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    Bursa’da su kesintisi yaşayan bölgeler

    Osmangazi İlçesi Akpınar Mahallesi Çevre Sokak ve civarında 9 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 10:00 ile 12:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    Osmangazi İlçesi Koğukçınar Mahallesi 6. Yayla Sokak ve civarında 9 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 09:30 ile 10:30 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    Yıldırım İlçesi Kazımkarabekir Mahallesi Can Sokak ve civarında 9 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 09:30 ile 12:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    BUSKİ ARIZA SORGULAMA

    Bursa’da sular ne zaman gelecek? 9 Kasım 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1


    Ömer Çelik’ten Macron’un küstah açıklamalarına tepki
    Gündem

    Ömer Çelik’ten Macron’un küstah açıklamalarına tepki

    Kılıçdaroğlu'na sert cevap: Kılıçdaroğlu onursuzdur
    Gündem

    Kılıçdaroğlu'na sert cevap: Kılıçdaroğlu onursuzdur

    250$ yatırarak zengin oldu! Şimdi sıra sende!
    Advertorial

    250$ yatırarak zengin oldu! Şimdi sıra sende!

    Görüş Bildir