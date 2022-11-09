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- Bursa’da sular ne zaman gelecek? 9 Kasım 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
Bursa’da sular ne zaman gelecek? 9 Kasım 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
- 09.11.2022 - 09:59
BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.
Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu.
Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek?” sorusunu sormaya başladı. İşte 9 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
Bursa’da su kesintisi yaşayan bölgeler
Osmangazi İlçesi Akpınar Mahallesi Çevre Sokak ve civarında 9 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 10:00 ile 12:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
Osmangazi İlçesi Koğukçınar Mahallesi 6. Yayla Sokak ve civarında 9 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 09:30 ile 10:30 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
Yıldırım İlçesi Kazımkarabekir Mahallesi Can Sokak ve civarında 9 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 09:30 ile 12:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.