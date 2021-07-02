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Bursa'da sünnet olmak istemeyen çocuğun kaçma anları

Bursa'da sünnet olmak istemeyen çocuğun kaçma anları

Sünnet olmak istemeyen çocuğun kaçma anları çekilen görüntülere yansırken, o anlar sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı. Ailesi tarafından yakalanan çocuk ise tüm çabalarına rağmen sünnet edildi.