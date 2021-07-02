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    Bursa'da sünnet olmak istemeyen çocuğun kaçma anları

    Sünnet olmak istemeyen çocuğun kaçma anları çekilen görüntülere yansırken, o anlar sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı. Ailesi tarafından yakalanan çocuk ise tüm çabalarına rağmen sünnet edildi.
    • İHA
    • 02.07.2021 - 13:31
    • Güncelleme : 02.07.2021 - 13:43
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    Bursa'da sünnet olmak istemeyen çocuğun kaçma anları

    Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde sünnet olmak için yola çıkan bir çocuk, bindirildiği araç durduğu sırada kaçtı.

    Ailesinin elinden kurtularak kaçmayı başaran çocuğun o anları saniye saniye kaydedildi.

    PEŞİNDEN KOŞUP YAKALAMAYA ÇALIŞTI

    O sırada yetişkin bir kişi, firar eden sünnet çocuğunun peşinden koşup, yakalamaya çalıştı.

    Küçük çocuk ile ailesi arasında yaşanan kovalamaca kameralara yansıdı.

    Bursa'da sünnet olmak istemeyen çocuğun kaçma anları VİDEO

    SÜNNET OLMAKTAN KAÇAMADI

    Yakınları tarafından yakalanan küçük çocuk ise çabalarına rağmen sünnetten kaçamadı. O anlar sosyal medyada birçok kez paylaşıldı.

    Bursa da sünnet olmak istemeyen çocuğun kaçma anları #1

    Bursa da sünnet olmak istemeyen çocuğun kaçma anları #2


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