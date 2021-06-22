Ahmet Y. isimli bir kişi, tarlasında izinsiz ekim yapan şahsı arıyor. Ahmet Y. tarlaya, "Tarla sahibiyim. Kim ekti, arayın. Yoksa süreceğim" yazılı tabela yaptırdı.

Almanya'dan Bursa'nın İnegöl ilçesine gelen Ahmet Y., tarlasının ekildiğini görünce şaşırdı.

Tarlasına ayçiçek ekildiğini gören Ahmet Y., araştırma yaparak tarlasını eken kişiyi bulmaya çalıştı ama başarılı olamadı.

"KİM EKTİYSE ARASIN"

Ahmet Y., ‘Tarla sahibiyim. Kim ekti, arayın. Yoksa süreceğim’ yazılı tabela yaptırıp tarlaya dikti.

Tabelaya telefon numarasını da ekleyen Ahmet Y., izinsiz ekim yapan kişinin aramasını bekliyor. Tabelayı görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

Bursa'da tarlası izinsiz ekildi, koyduğu tabela ile iz sürmeye başladı VİDEO





"KOMİK BİR DURUM"

Yürüyüş yaparken tabeladaki yazıyı gören Murat Derin, "Biri vatandaşın yerini izinsiz ekmiş, dikmiş. Bu tabelayla da eken kişiye sesleniyor sanırım. Beni bul, yoksa tarlayı süreceğim diye.

Düşündüğünüzde komik bir durum. Umarım kendi aralarında anlaşırlar. Bu kadar ekilmiş ürün heba olmaz." dedi.





"YAZILAN YAZI KOMİK GELİNCE BAKMAK İSTEDİM"

Tabelayı görünce şaşırdığını belirten Hasret Soyuşen ise “Aracımla evden çıktım, seyir halindeyken yol kenarında bir tabela dikkatimi çekti.

Özellikle o tabela üzerinde yazılan yazılar bana çok komik geldi. İnip bakmak istedim.

Sanırım tarla sahibinin haberi olmadan başka biri onun yerine tarlasını ekmiş.

Tarla sahibi bu durumdan çok mustarip, çünkü kim olduğunu bilmiyor. O yüzden böyle bir yol denemiş. Umarım denk gelip anlaşabilirler.” diye konuştu.