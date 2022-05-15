İlaçlama yapmak için dron alan köylüler, kiralamak isteyenlere günler sonrasına sıra veriyor.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayanlar tarlarında ektikleri mısırlara zarar verdiği için traktörle ilaçlama yapamıyor ve ürünleri büyük oranda zarar görüyordu.

Bu işe çare arayan köylüler 160 bin lira hibe alarak ilaçlama yapan dron aldı. Aldıkları bu dron 10 dönüm tarlayı 10 dakikada ilaçlıyor.

Dron sayesinde tarlaya ilaçlama yapmak için traktörle girilmiyor ve bu sayede ürün zayiatı olmuyor.

Mısır tarlaları da dron’la artık ilaçlanabiliyor. Bu sayede haşerat tarladaki ürünlere zarar veremiyor.

Üreticiler sıraya girdi

Tepecik köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, aldığı dron’u kiralıyor. Dron ile tarlanın dönümünü 20 liraya ilaçlama yapan köylüler bu yıl 5 bin dönüm tarlayı ilaçlamayı hedefliyor.

İlaçlama yapan dron’u kiralamak için talep oldukça fazla köylüler günler sonrasına gün vermek durumunda kalıyor.

Tepecik köylüleri yaptıkları kiralama ile dron’a yaptıkları ücreti 1 sezonda çıkartmayı ve önümüzdeki yıl dron sayısını 2’ye çıkartmayı hedefliyor.

Bursa'da tarlasını ilaçlatmak isteyen 'dron' sırasına giriyor ViDEO

"Dron ile daha verimli"

Tepecik köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, olarak ilaçlama yapan dron aldıklarını ifade eden Başkan Nazmi Seymen, "Bursa köylerinde ilk ilaçlama dron’unu biz aldık. Bizimde teknolojiye ayak uydurmamız lazımdı. Köyümüzde mısır ekimi çok fazla biz traktörle mısırları çok fazla zayiat verdiği için ilaçlama yapamıyorduk. Dron sayesinde ilaçlamayı yapabileceğiz. Bu sayede ürünlerimizden daha fazla verim alacağız. Bu dron’u dönüm başı 20 liraya kiraya veriyoruz. Dron ile Mustafakemalpaşa ilçesinin tüm köylerine hizmet vermeyi hedefliyoruz. Dron ile ilaçlama yaptırmak için çok fazla talep var üreticileri sıraya yazıyoruz. Dron tarlada yetişen, kavun, karpuz, domates, buğday ve bir çok ürünü ilaçlıyoruz. Tarlalarımızı traktör ile ilaçladığımızda yüzde 8’lik zayiat oluyordu. Dron ile ilaçlama yapıca bu zayiat ortadan kalkıyor. Bu yıl 5 bin dönüm tarlayı ilaçlama yapmayı hedefliyoruz. Talep çok fazla olduğu için bir tane daha dron almayı düşünüyoruz" dedi.

"Teknolojiye ayak uydurduk"

Dron ile ilaçlama yapmanın ürün zayiatını önlediğini ifade eden üreticiler, "Daha önce tarlalarımızı traktörle ilaçlıyorduk. Artık dron ile ilaçlama yaptırıyoruz. Dron ile ilaçlama traktörün verdiği zayiatı vermiyor, daha fazla ürün alıyoruz. Teknolojiye ayak uydurduk daha çok ürün alıyoruz" şeklinde konuştu.