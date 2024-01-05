Haberler



Yaşam



Bursa'da temizlik işçisinin horon oynadığı anlar... Kendini ritme kaptırdı

Bursa'da temizlik işçisinin horon oynadığı anlar... Kendini ritme kaptırdı Osmangazi'de temizlik görevini yaparken bir yandan da horon oynayan temizlik işçisi, sosyal medyada viral oldu. Paylaşılan video çok sayıda beğeni aldı.