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    Bursa'da, terasta mangal keyfi panik yarattı

    Bir apartmanın terasında mangal yakan kadın, mahallede paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri dumanın yakılan mangaldan çıktığını tespit etti.
    • İHA
    • 06.02.2021 - 18:28
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    Bursa'da, terasta mangal keyfi panik yarattı

    Bursa'da merkez Yıldırım ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde mahalle sakinleri bir apartmanın terasından dumanların yükseldiğini fark ederek durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dar sokaklar sebebiyle, bölgeye güçlükle ulaşan ekipler, ihbarın geldiği sokağa girdiklerinde yangına rastlamadı.

    Bu sırada araştırma yapan ekipler bir apartmanın terasından dumanların yükseldiğini gördü.

    Bursa da, terasta mangal keyfi panik yarattı #1

    DUMANIN MANGALDAN ÇIKTIĞI BELİRLENDİ

    Zillere basarak apartman sakinlerini evden tahliye etmeye çalışan ekipler, durumu fark etti.

    Yangının olmadığı ve bir kadının teras mangal yaktığı ortaya çıktı.

    Mangal yaktıktan sonra ateşi titizlikle söndürmesi konusunda kadını uyaran itfaiye ve polis ekipleri, sokaktan ayrıldı. Öte yandan mahalle sakinleri de sokakta olanları merakla izledi.

    Bursa da, terasta mangal keyfi panik yarattı #2

    Bursa da, terasta mangal keyfi panik yarattı #3

    Bursa da, terasta mangal keyfi panik yarattı #4

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