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Bursa'da, terasta mangal keyfi panik yarattı

Bursa'da, terasta mangal keyfi panik yarattı

Bir apartmanın terasında mangal yakan kadın, mahallede paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri dumanın yakılan mangaldan çıktığını tespit etti.