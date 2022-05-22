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    Bursa’da terkedilen kediye, köpek annelik yaptı

    Annesi tarafından terk edilen kedi, Serkan-Ebru çiftinin sahiplenmesi ile yeni bir hayata adım attı. Çiftin evindeki köpek, yavru kediye anne şefkati gösterdi.
    • 22.05.2022 - 15:32
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    Bursa’da terkedilen kediye, köpek annelik yaptı

    Bursa’da, annesi tarafından terk edilen yavru kedi, Serkan-Ebru Yiğit çifti tarafından bulundu.

    Evlerine getirerek kediye bakmaya başlayan çiftin köpeği ise kedinin adeta annesi oldu.

    İHA’nın haberine göre; minik kediyle köpek bir an olsun ayrılmayıp beraber yaşamaya başladı.

    Yavru kediyi sarıp sarmalayan köpek, kediye annesini eksikliğini hissettirmedi. Köpekle kedinin dostluğu görenlerin içini ısıttı.

    “Ona annesinin eksikliğini hissettirmedi”

    Kediyi sahiplenen Ebru Yiğit, "Bizim köpeğimiz vardı bir de kedimiz oldu. Minik kediyi annesi terk etmiş biz yolda bulduk. Sahiplendik. Evimize getirdik. Burada bakmaya başladık. Köpeğimiz de kediye sıcak davrandı. Ona annesinin eksikliğini hissettirmedi. Şimdi bir an olsun ayrılmıyorlar.” ifadelerini kullandı.

    Bursa’da terkedilen kediye, köpek annelik yaptı #1


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