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- Bursa'da tır gelin aracı oldu: Tırla gelmezsen bu düğün olmaz
Bursa'da tır gelin aracı oldu: Tırla gelmezsen bu düğün olmaz
Tır şoförü Selçuk Çiçek, "Gelin tırla gelmezsen bu düğün olmaz dedi. Onu kıramadım" ifadelerini kullandı.
- DHA
- 06.06.2021 - 12:32
- Güncelleme : 06.06.2021 - 14:31
Normalleşme süreciyle birlikte ertelenen düğünler yeniden yapılmaya başlandı.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan ve tır şoförü olan Selçuk Çiçek, gelin almaya tırla gitti.
"TIRLA GELMEZSEN.."
Damat Çiçek, Gülşah Yunusoğlu'nun, "Tırla gelmezsen bu düğün olmaz" demesi üzerine tırı süslediğini belirtti.
Çiçek, renkli anlar yaşadıklarını ifade etti.
Gelin evinden ayrılan gelin ve damat, şehir turu attı.
Tır ve diğer araçlar, şehir içinde konvoy yaparken, vatandaşlar tarafından da ilgi ile takip edildi.
Bursa'da tır gelin aracı oldu: Tırla gelmezsen bu düğün olmaz VİDEO