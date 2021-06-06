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Bursa'da tır gelin aracı oldu: Tırla gelmezsen bu düğün olmaz

Bursa'da tır gelin aracı oldu: Tırla gelmezsen bu düğün olmaz

Tır şoförü Selçuk Çiçek, "Gelin tırla gelmezsen bu düğün olmaz dedi. Onu kıramadım" ifadelerini kullandı.