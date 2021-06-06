Euro
10.5322
-0.17%
Dolar
8.6281
-0.45%
Altın
525.36
-0.31%
Borsa
1.447
0.99%
Bitcoin
312.518
-1.28%
EXEN Coin
34.50
-3.08%
22ºC
İstanbul
Bulutlu 22 C

    Bursa'da tır gelin aracı oldu: Tırla gelmezsen bu düğün olmaz

    Tır şoförü Selçuk Çiçek, "Gelin tırla gelmezsen bu düğün olmaz dedi. Onu kıramadım" ifadelerini kullandı.
    • DHA
    • 06.06.2021 - 12:32
    • Güncelleme : 06.06.2021 - 14:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da tır gelin aracı oldu: Tırla gelmezsen bu düğün olmaz

    Normalleşme süreciyle birlikte ertelenen düğünler yeniden yapılmaya başlandı.

    Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan ve tır şoförü olan Selçuk Çiçek, gelin almaya tırla gitti.

    "TIRLA GELMEZSEN.."

    Damat Çiçek, Gülşah Yunusoğlu'nun, "Tırla gelmezsen bu düğün olmaz" demesi üzerine tırı süslediğini belirtti.

    Çiçek, renkli anlar yaşadıklarını ifade etti.

    Gelin evinden ayrılan gelin ve damat, şehir turu attı.

    Tır ve diğer araçlar, şehir içinde konvoy yaparken, vatandaşlar tarafından da ilgi ile takip edildi.

    Bursa'da tır gelin aracı oldu: Tırla gelmezsen bu düğün olmaz VİDEO

    Bursa da tır gelin aracı oldu: Tırla gelmezsen bu düğün olmaz #1

    Bursa da tır gelin aracı oldu: Tırla gelmezsen bu düğün olmaz #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir