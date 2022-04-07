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    Bursa’da Ukraynalı kadın ezandan etkilendi, İslamiyet’i seçti

    Ezan sesinden etkilenen Ukraynalı Daria, yaptığı araştırmaların sonunda İslamiyet’i seçti. Daria, ismini Derya olarak değiştirdi.
    • İHA
    • 07.04.2022 - 11:16
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 11:40
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    Bursa’da Ukraynalı kadın ezandan etkilendi, İslamiyet’i seçti

    Bursa’nın İznik ilçesine gelen Ukraynalı Daria Yaroshenko, bir lokantada yemek yerken İznik Ayasofya Camisi'nden yükselen ezan sesinden etkilenince, eşiyle birlikte camiye gitti.

    Ezanı okuyan müezzin Osman Çakmak ile tanışan Yaroshenko, bir süre sonra Müslüman olmak istediğini açıkladı.

    İznik İlçe Müftüsü Üzeyir Yavaş ile ezanın okunduğu Ayasofya Camiinde Kelime-i Şehadet getiren Daria Yaroshenko, Müslüman olarak Derya ismini aldı.

    İznik İlçe Müftüsü, Müslüman olan genç kadına Kur’an-ı Kerim hediye etti.

    “İnternetten Kur’an-ı Kerim’i araştırdım"

    Müslüman olma nedenini ve İslam dinini seçtiği dönemi anlatan Ukraynalı Daria, şu ifadeleri kullandı:

    “İznik’in tarihi bir yer olduğunu duymuştum. Gezmek amaçlı geldik. Burada yemek yerken Ayasofya Camisi'nden ezan sesini duydum, çok etkilendim. Osman Hoca’nın sesi beni çok etkiledi. İçimde bir şeyin titrediğini hissettim. İnternetten Kur’an-ı Kerim’i araştırdım. Kendi isteğimle Müslüman olmaya karar verdim.”

    Bursa’da Ukraynalı kadın ezandan etkilendi, İslamiyet’i seçti #1

    “Savaş bittiği gibi ülkeme gideceğim"

    Ukrayna’da savaşın kendisini çok etkilediğini dile getiren genç kadın açıklamasında, “Benim orada yaşayan akrabalarım var. Onların hayatlarından endişe ediyorum, kalbim de çok acıyor. Savaş bittiği gibi ülkeme gideceğim.” dedi.

    Bursa’da Ukraynalı kadın ezandan etkilendi, İslamiyet’i seçti #2

    Bursa’da Ukraynalı kadın ezandan etkilendi, İslamiyet’i seçti #3

    Bursa’da Ukraynalı kadın ezandan etkilendi, İslamiyet’i seçti #4

    Bursa’da Ukraynalı kadın ezandan etkilendi, İslamiyet’i seçti #5

    Bursa’da Ukraynalı kadın ezandan etkilendi, İslamiyet’i seçti #6

    Bursa’da Ukraynalı kadın ezandan etkilendi, İslamiyet’i seçti #7


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