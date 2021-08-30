Köylerde yaşayan vatandaşlar evlerini bölgelerinden çıkan doğal taşlarla yapıyor ve daha sağlıklı bir yaşam sürdürdüklerini öne sürüyorlar.

Bursa'nın Harmancık ilçesine bağlı köylerde yaşayan vatandaşlar, evlerini bölgeden çıkan doğal taşlardan yapmayı tercih ediyor.

Doğal taşlarla yapılan evler görüntüsü itibariyle de görenleri kendine hayran bırakıyor.

BU EVLERDE YAŞAYANLAR DAHA SAĞLIKLI



Bölgeden çıkan taşlarla yapılan evlerin daha az maliyetli olduğu söylenirken, aynı zamanda bu evlerde yaşayan vatandaşlar daha sağlıklı kaldıklarını iddia ediyor.

Bursa'da vatandaşlar taş evlerde ömürlerini uzatıyor VİDEO

ÇOK SAYIDA İNSANI GEZMEK İÇİN ÇEKİYOR

Köylere ayrı bir estetik görünüm katan taş evler bölgeye çok sayıda insanı gezmek için çekiyor.





"BÖLGEMİZDEN ÇIKAN TAŞLARLA YAPILIYOR"

Taş evlerde yaşamanın çok keyifli olduğunu ifade eden İshaklar ve Gedikören köyü sakinleri, "Taş evler beton evlere oranla daha sağlıklı bir yaşam sunuyor bize. Taştan yapılan evler beton yapılara oranla daha dayanıklı. Kültür açısından da bizim bütün evlerimiz taştan yapılmadır. Bursa'dan taş evlerimizi görmeye sık sık ziyaretçiler gelir, bu evler el işçiliğiyle yapılıyor. Bizim taş evlerimiz bölgemizden çıkan taşlarla yapılıyor.

Taş evlerin en büyük özelliği yazın serin kışın ise sıcak olmasıdır. Köylere gelip bu evleri görenler hayran kalıyor. Köye gelenler "sakın bu taş duvarları sıvatmayın, bu doğal haliyle kalsın" diye söylüyorlar" ifadelerini kullandı.





TAŞTAN YAPILAN EVLERİN ÖMRÜ 300 YIL

Taş ev ustası Mustafa Safitürk, "Ben taş ev ustasıyım. Bölgede çok sayıda taş ev yaptım, taş evler çok sağlıklıdır. Taştan yapılan evlerin 300 yıla kadar ömrü olur. Bir taş evi en geç 2 ayda bitirim" şeklinde konuştu.