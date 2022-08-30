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    Bursa'da vince bağlanan damadın altında oyun oynadılar

    İznik'te düğününe hazırlanan damat, arkadaşları tarafından kiralanan vince iple bağlandı. Damadın altında oyunlar oynamaya başlayan grup ilginç görüntüler ortaya çıkardı.
    • 30.08.2022 - 11:06
    • Güncelleme : 30.08.2022 - 11:36
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    Bursa'da vince bağlanan damadın altında oyun oynadılar

    Bursa'nın İznik ilçesinde, ilginç bir düğün geleneği yaşandı.

    Arkadaşlarına düğün gününde sürpriz hazırlayan grup, kiraladıkları vince damadı iple bağladı.

    Damadı vince bağladılar

    Vince bağlanan damat, dakikalar boyunca bu şekilde sallandırıldı.

    Çılgın grup, vince bağlanan damadın altında oyunlar oynamaya başladı.

    Bir yandan da damadın ayağını yakalamaya çalışan kişiler, eğlenceli dakikalar geçirdi.

    İşte o ilginç anlar...

    Bursa'da vince bağlanan damadın altında oyun oynadılar ViDEO

    Bursa da vince bağlanan damadın altında oyun oynadılar #1

    Bursa da vince bağlanan damadın altında oyun oynadılar #2

    Bursa da vince bağlanan damadın altında oyun oynadılar #3

    Bursa da vince bağlanan damadın altında oyun oynadılar #4


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