Bursa'da yaşıtlarından genç görünen adam araştırma konusu oldu

Evden işe giderken koşarak giderek ve spor yapmaya önem veren 63 yalındaki Enver Koç’un yaşıtlarının yanında 20 yaş daha genç görünmesi, üniversitede araştırma konusu oldu.

Bursa’da aynı yaştaki iki esnafın yan yana geldiğinde ortaya çıkan görüntü, görenlerin dikkatini çekti. Kapalıçarşı’da esnaflık yapan 63 yaşındaki Enver Koç’un, 15-20 yaş daha genç gösterdiği görüldü.

40'lı yaşlarında sağlık sorunları yaşayınca sigarayı bırakan Koç, spor yapmaya başladı. Atletizme merak salan Koç, ulusal ve uluslararası maratonlara katılmanın yanı sıra her gün işinden evine koşarak gidip gelmeye başladı.

İşine giderken araç kullanmak yerine, 20 kilometreyi koşmayı tercih etti. Bu sayede sağlığına kavuşan Koç, yaşıtlarından da 15-20 genç göstermeye başladı.

Organlarının yaşı da genç

Şu an 63 yaşında olan Koç yaşıtlarıyla yan yana geldiğinde genç görünümü ile dikkat çeken Koç, Uludağ Üniversitesi Spor Hekimliği Bölümü'nde araştırma konusu oldu. Yapılan testlerde organlarının da yaşına göre genç olduğu tespit edildi.

“Bizi baba oğul sanıyorlar”

İHA’nın haberine göre; genç görünmeyi spor yapmaya borçlu olduğunu ifade eden Enver Koç, "40'lı yaşlarında sağlık sorunları yaşayınca spor yapmaya başladım. Her gün iş yerimden 20 kilometre uzaklıktaki evime koşarak gitmeye başladım. Yaptığım sporlar sayesinde sağlığıma kavuşup genç bir görünüme kavuştum. Spor yapmayan yaşıtlarımla yan yana geldiğimiz de kimse aynı yaşta olduğumuza inanmıyor. Bizi baba oğul sanıyorlar. Spor yaparak genç ve sağlıklı kalmak mümkün." dedi.