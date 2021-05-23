- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Bursa'da yavru kediler kaya kesilerek kurtarıldı
Bursa'da yavru kediler kaya kesilerek kurtarıldı
Bursa'da kedi ihbarı alan ekipler, kayayı keserek yavru kedileri annesine teslim etti.
- İHA
- 23.05.2021 - 23:39
Bursa Mudanya’da sahil kenarındaki kayalıklara yavru kediler sıkıştı.
Yavruları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine kayalıklara itfaiye ekipleri geldi.
YAVRU KEDİLER İÇİN KAYA KESİLDİ
Ekipler kedi seslerinin geldiği kayayı keserek yavru kedileri kurtardı.
Kurtarılan yavrular anne kediye teslim edildi.