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    Bursa'da yavru kediler kaya kesilerek kurtarıldı

    Bursa'da kedi ihbarı alan ekipler, kayayı keserek yavru kedileri annesine teslim etti.
    • İHA
    • 23.05.2021 - 23:39
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    Bursa'da yavru kediler kaya kesilerek kurtarıldı

    Bursa Mudanya’da sahil kenarındaki kayalıklara yavru kediler sıkıştı.

    Yavruları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine kayalıklara itfaiye ekipleri geldi.

    YAVRU KEDİLER İÇİN KAYA KESİLDİ

    Ekipler kedi seslerinin geldiği kayayı keserek yavru kedileri kurtardı.

    Kurtarılan yavrular anne kediye teslim edildi.

    Bursa da yavru kediler kaya kesilerek kurtarıldı #1

    Bursa da yavru kediler kaya kesilerek kurtarıldı #2

    Bursa da yavru kediler kaya kesilerek kurtarıldı #3

    Bursa da yavru kediler kaya kesilerek kurtarıldı #4

    Bursa da yavru kediler kaya kesilerek kurtarıldı #5

    Bursa da yavru kediler kaya kesilerek kurtarıldı #6

    Bursa da yavru kediler kaya kesilerek kurtarıldı #7

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