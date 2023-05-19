Bursa'da yılan sanılan kertenkeleyi sevdi Havaların ısınmasıyla birlikte kırsal alanlarda sıkça görülen oluklu kertenkelelerin yılan zannedilip öldürülmemesi için vatandaşlara uyarı yapıldı.

İHA

Doğadaki en zararsız canlılardan biri olan oluklu kertenkeleler, Balkanlarda ve Asya'da yaşayan bir sürüngen türü olarak biliniyor.

Göz kapaklarının olmasıyla yılanlardan ayrılan bu canlı, derilerindeki yarıklara benzeyen oluklarla da yılanlardan ayrılıyor.

Türkiye'nın her yerinde yaşayan bu hayvanlar, özellikle dere kenarlarında görülebiliyor.

Şuursuzca öldürülüyor

Halk arasında 'kör yılan' olarak anılan oluklu kertenkeleler, insanlar tarafından maalesef şuursuzca öldürülmeye devam ediliyor.

Dağcı ve doğa adamı Şentürk'ün sosyal medyasında oluklu kerkenleyi severken paylaştığı video, binlerce kişi tarafından ilgiyle izlendi.

Uluabat Gölü üzerindeki bir adada yaptığı gezi sırasında yeşil alanda fark ettiği oluklu kertenkeleyi yakalayan Şentürk, genellikle kırsal bölgelerde kör yılana benzetilip öldürülen hayvanı yakından görüntüleyebilmek için yakalayıp eline aldı.

İnsanlara zarar vermiyor

Oluklu kertenkeleyi videosunda tanıtan dağcı hayvanın insana zarar vermediğini göstermek için dakikalarca sevdi ve daha sonra doğal hayatına geri bıraktı.

"Yaşamasına izin verin"

İlkbaharla birlikte sürüngenlerinde toprak altından doğaya çıktığını anlatan Şentürk, şunları söyledi: